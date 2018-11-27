الوفد الإعلامي المرافق لزيارة ولي العهد لمصر يلتقي رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورؤساء تحرير الصحف

استقبل رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بجمهورية مصر العربية مكرم محمد أحمد، بحضور رئيس الهيئة الوطنية للصحافة كرم جبر، بمقر المجلس في القاهرة اليوم رئيس وأعضاء الوفد الإعلامي السعودي المرافق لتغطية الزيارة الرسمية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – لمصر.

وجرى خلال اللقاء تناول العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين وإقامة تعاون مشترك في المجالات الإعلامية بين المؤسسات والهيئات.

وشهد اللقاء حوارًا إعلاميًا بين رؤساء تحرير الصحف السعودية ورؤساء تحرير الصحف المصرية تناول أبرز القضايا الإعلامية الراهنة وسبل مواجهة الإعلام المعادي الذي يسعى لتشويه الصورة الحقيقية للبلدين وسبل الاستفادة من التقنية ووسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الجديد، وتبادل الوفود الإعلامية والخبرات والزيارات والمشاركة في الفعاليات بين البلدين.