الوفد الإعلامي لتغطية زيارة ولي العهد يزور مقر وكالة الصحافة الفرنسية في باريس

قام الوفد الإعلامي المرافق لتغطية الزيارة الرسمية التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى الجمهورية الفرنسية اليوم بزيارة إلى مقر وكالة الصحافة الفرنسية في باريس.

وقام الوفد بجولة على عدد من أقسام الوكالة استمعوا خلالها إلى شرح عن مهمات الأقسام وتخصصاتها والتغطيات العالمية، حيث تهدف الزيارة إلى تبادل الخبرات الإعلامية بين الجانبين، والاطلاع على أحدث المنتجات والتقنيات المستخدمة في المجال الإعلامي.

مما يذكر أن وكالة الصحافة الفرنسية هي أول وكالة أنباء في العالم وأكبر وكالة أخبار فرنسية تأسست عام 1835 وهي إحدى أكبر ثلاث وكالات في هذا المضمار على مستوى العالم، ويقع مقرها الرئيسي في العاصمة الفرنسية باريس ولها عدة مراكز إقليمية في كل من واشنطن وهونغ كونغ ونيقوسيا ومنتيفيديو ومكاتب في أكثر من 110 دول حول العالم.