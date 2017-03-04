الوفد الإعلامي يزور جامعة إندونيسيا ومعهد البحوث

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جاكرتا- واس

زار الوفد الإعلامي المرافق لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في زيارته الرسمية لجمهورية إندونيسيا، جامعة إندونيسيا، وذلك في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

وكان في استقبال الوفد وكيل جامعة إندونيسيا الدكتور بامبا ويباوتيا، الذي رحب بالوفد، مشيداً بالعلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، ومبيناً أن زيارة خادم الحرمين الشريفين ستعزز من هذه العلاقات وسترفع من مستوى التعاون في شتى المجالات وقدم شرحاً عن الجامعة وتاريخها، مشيراً إلى أنها تضم 14 كلية ومعهدين ويدرس فيها أكثر من 40 ألف طالب، كما تضم قسماً لتدريس اللغة العربية.

بعد ذلك جال الوفد الإعلامي في أرجاء الجامعة وشاهد عدداً من الكليات والقاعات الدراسية، والتقى بعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، ثم تبودلت الأحاديث الودية.

وفي نهاية الجولة، تم تبادل الهدايا التذكارية، والتقطت الصور الجماعية.

كما زار الوفد الإعلامي المرافق لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في زيارته الرسمية لجمهورية إندونيسيا، أمس، المعهد الإندونيسي للبحوث والدراسات، وذلك في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

وكان في استقبال الوفد مدير المعهد اسكندر ذو القرنين، الذي رحب بالوفد، متمنيا أن تنعكس الزيارة على التعاون بين البلدين الشقيقين وخصوصاً في مجال البحوث والدراسات والتكنولوجيا.

ثم عرف مدير المعهد بالدور الذي يضطلع به المعهد في مجال الدراسات والبحوث في إندونيسيا، حيث تأسس في عام 1967 م ويعمل فيه 1500 باحث في مختلف أوجه العلوم.

وبين أن أبحاث المعهد تشمل العديد من التخصصات من أبرزها العلوم والزراعة والتكنولوجيا وعلوم البحار والعلوم الإنسانية.

كما استعرض إنجازات المعهد وشراكات التعاون مع عدد من مراكز الأبحاث العالمية.

وقد عبر الوفد الإعلامي عن سعادته بهذه الزيارة، التي تأتي على هامش الزيارة التاريخية التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – لجمهورية إندونيسيا، مبدين إعجابهم بمعهد الدراسات والبحوث الإندونيسي وما يقدمه من خدمات جليلة.

وفي نهاية الزيارة، تبودلت الهدايا التذكارية، والتقطت الصور الجماعية.