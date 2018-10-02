الوفد الإعلامي يزور وزارة الإعلام الكويتية ووكالة كونا

الكويت – واس

زار الوفد الإعلامي المرافق لسمو ولي العهد مبنى وزارة الإعلام الكويتية ووكالة الأنباء الكويتية “كونا” في مدينة الكويت، على هامش الزيارة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ إلى دولة الكويت الشقيقة.

وكان في استقبالهم في مقر مبنى وزارة الإعلام، وكيل وزارة الإعلام بالإنابة محمد العواش، وعدد من الوكلاء المساعدين حيث جرى بحث الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون بين الإعلام السعودي والكويتي في مجالات: التدريب، وتبادل الخبرات في إنتاج البرامج والمسلسلات بما يخدم مسيرة العلاقات الوثيقة بين البلدين.

وفي مقر وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، استقبل رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لوكالة “كونا” الشيخ مبارك دعيج الإبراهيم الصباح، الوفد الإعلامي المرافق لسمو ولي العهد، بحضور نائب الرئيس عدنان الراشد، وأعضاء مجلس الإدارة، وعدد من مديري الإدارات في كونا.

ورحب الشيخ مبارك دعيج الصباح خلال اللقاء بالوفد الإعلامي المرافق لسمو ولي العهد، مشيدًا بعمق العلاقات التاريخية بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، وما وصلت إليه من تقدم وازدهار في ظل رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وأكد الشيخ مبارك الصباح أهمية الزيارة التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى بلده الثاني دولة الكويت، مبينًا أنها تكتسب أهمية بالغة لدى البلدين الشقيقين والمنطقة بصفة عامة.

ومن جهته أعرب رئيس الوفد الإعلامي المرافق لسمو ولي العهد معالي رئيس وكالة الأنباء السعودية الأستاذ عبدالله بن فهد الحسين، عن شكره وامتنانه للشيخ مبارك دعيج الصباح على حفاوة الاستقبال، ونقل إليه تحيات وتقدير معالي وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد.

وأثنى معاليه على جهود التعاون المثمرة بين مختلف أجهزة الإعلام في المملكة والكويت، وما وصل إليه الإعلام في البلدين الشقيقين من تقدم وتطور في ظل النهضة الكبيرة في وسائل الاتصال التي أثرت في زيادة حجم تبادل المعلومات في أنحاء العالم متجاوزة كل الحدود الجغرافية.