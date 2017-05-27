العدد 21947 27 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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الونيسيف: مصرع نحو 200 طفل لاجئ غرقًا في البحر المتوسط هذا العام

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الونيسيف: مصرع نحو 200 طفل لاجئ غرقًا في البحر المتوسط هذا العام
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قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، إن ما لا يقل عن 200 طفل لاجئ، لاقوا حتفهم وسط البحر الأبيض المتوسط هذا العام، أي بمعدل أكثر من طفل واحد في اليوم.

وأوضحت بيانات حديثة صادرة عن (اليونيسف) لهذا العام، أن عددًا متزايدًا من اللاجئين والمهاجرين، بما في ذلك الأطفال يسلكون طريق وسط البحر المتوسط للوصول إلى أوروبا، على الرغم من المخاطر الكامنة في الرحلة.

وذكرت أنه بداية من العام 2017 وحتى 22 مايو الجاري، وصل أكثر من 45 ألف لاجئ ومهاجر إلى إيطاليا عن طريق البحر، بزيادة قدرها 44 بالمائة عن نفس الفترة من العام الماضي.

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التصنيف: دولية

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