اليابان تدافع عن تويوتا بعد تهديدات ترامب

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طوكيو – وكالات

دافعت الحكومة اليابانية عن شركة تويوتا موتور لصناعة السيارات امس واصفة إياها بأنها “مواطن اعتباري مهم” للولايات المتحدة بعدما هدد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على سيارات الشركة المصنعة في المكسيك.

وانتقد ترامب مرارا شركات أمريكية لاستخدامها مصانع منخفضة التكلفة في الخارج على حساب الوظائف في الداخل. ووجه ترامب انتقادات إلى شركات سيارات أمريكية من بينها فورد التي ألغت هذا الأسبوع خطة لبناء مصنع بقيمة 1.6 مليار دولار في المكسيك.لكن هجومه ليل الخميس على تويوتا هو الأول له على شركة أجنبية لصناعة السيارات. وقال ترامب على موقع تويتر “تويوتا موتور قالت إنها ستبني مصنعا جديدا في باخا بالمكسيك لتصنيع سيارات كورولا للتصدير إلى الولايات المتحدة. على جثتي! ابنوا المصنع في الولايات المتحدة أو ادفعوا ضريبة حدود كبيرة.”

وهبط سهم تويوتا ثلاثة بالمئة قبل أن يعوض بعض خسائره كما نزلت أسهم هوندا موتور ونيسان موتور نحو اثنين بالمئة.وقال يوشيهيدي سوجا كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني للصحفيين يوم الجمعة إن تويوتا “مواطن اعتباري مهم” بينما شدد وزير التجارة هيروشيجي سيكو على مساهمة الشركات اليابانية في التوظيف الأمريكي. ورفض وزير الاقتصاد نوبوتيرو إيشيهارا التعقيب على تغريدة ترامب. وقال أكيرا كيشيموتو المحلل لدى جيه.بي مورجان في مذكرة “نعتقد أن التأثير على أداء الشركة محدود” مشيرا إلى أن انكشاف تويوتا على المكسيك محدود وأن فرض أي رسوم جمركية لن يقلل الأرباح التشغيلية بنسبة كبيرة.