اليابان تدعم السودان بمليون و 173 ألف دولار

قالت اليابان إنها خصصت مبلغ مليون و 173 ألف دولار أمريكي، لدعم مشاريع منظمة الهجرة الدولية في السودان ، حيث سيتم تخصيص مبلغ 600 ألف دولار من المنحة اليابانية لدعم مشاريع إعادة الدمج في ولايتي شمال وجنوب دارفور.

وأفاد سفير اليابان لدى السودان، شينجي أوراباياشي، في حديث نشرته الصحف السودانية الصادرة اليوم، أن مبلغ 573 ألف دولار سيذهب لدعم مشاريع التنمية وتحقيق الاستقرار المجتمعي في غرب كردفان.

وأوضح أن تلك الأموال ستمكن من إعادة دمج المشردين داخليًا، والسودانيين العائدين عبر الحدود من البلدان المجاورة مثل تشاد وإفريقيا الوسطى، وذلك عبر تحسين الوصول للخدمات الأساسية وتنمية البنى التحتية وتوفير فرص العمل، كما يستهدف الدعم مشروع التنمية الإنسانية في غرب كردفان، بحيث تخصص الأموال لدعم لاجئي جنوب السودان والنازحين والمجتمع المُضيف.