دولية

اليابان تستعد لوقف واردات النفط الإيراني

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time21 / ذو الحجة / 1439 هـ       3 سبتمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
تستعد المجموعات النفطية اليابانية لوقف وارداتها من النفط الإيراني، حيث تخشى اليابان ردودا أمريكية في حال واصلت التجارة مع طهران، كما أفادت عدة وسائل إعلام يابانية.

ودخلت العقوبات الاقتصادية الأمريكية ضد إيران، حيز التنفيذ، في مطلع أغسطس الماضي

حيث تطبق الحزمة الأولى منها بقيود تُفرض على قطاعات مالية وتجارية، تعقبها حزمة أخرى

تستهدف النفط وذلك في نوفمبر 2018.

وسعت الحكومة اليابانية التفاوض على استثناء من هذه العقوبات لكي تتمكن من شراء النفط الإيراني

لكن الجانب الأمريكي فرض بشكل حاسم هذه التعاملات.

ibrahim

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الرجاء ادخال الاجابة الصحيحة *