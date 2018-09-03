اليابان تستعد لوقف واردات النفط الإيراني

تستعد المجموعات النفطية اليابانية لوقف وارداتها من النفط الإيراني، حيث تخشى اليابان ردودا أمريكية في حال واصلت التجارة مع طهران، كما أفادت عدة وسائل إعلام يابانية.

ودخلت العقوبات الاقتصادية الأمريكية ضد إيران، حيز التنفيذ، في مطلع أغسطس الماضي

حيث تطبق الحزمة الأولى منها بقيود تُفرض على قطاعات مالية وتجارية، تعقبها حزمة أخرى

تستهدف النفط وذلك في نوفمبر 2018.

وسعت الحكومة اليابانية التفاوض على استثناء من هذه العقوبات لكي تتمكن من شراء النفط الإيراني

لكن الجانب الأمريكي فرض بشكل حاسم هذه التعاملات.