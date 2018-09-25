اليمن.. القبض على شبكة تخابر مدعومة من قطر وحزب الله

أعلنت قوات النخبة الشبوانية في اليمن، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على أعضاء في شبكة تخابر مدعومة من قطر وميليشيات حزب الله اللبناني الموالي لإيران؛ مهمتها زرع الفوضى في اليمن؛ وفق “سكاي نيوز”.

وذكرت “النخبة” في بيان، أن المتهمين اعترفوا بسعيهم إلى زعزعة الأمن والاستقرار ونشر الفوضى في المحافظات الجنوبية المحررة، والتآمر على قوات الجيش الوطني اليمني؛ بهدف إفشال جبهة الساحل الغربي، وعرقلة تقدم القوات لتحرير مدينة الحديدة من ميليشيات الحوثي الإيرانية.

وأشارت إلى أنه جرى القبضُ على بعض المتهمين بالانتماء إلى الشبكة، بعد عملية رصد وتتبع في منطقة عزان بمحافظة شبوة جنوبي اليمن؛ مشيرة إلى أن الشبكة تابعة للمدعو فادي باعوم، ومدعومة من قطر وميليشيات حزب الله اللبناني.