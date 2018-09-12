اليمن.. قطع خط إمداد الحوثي بين الحديدة وصنعاء

سيطر الجيش اليمني على مثلث “كيلو 16” وقطع خط الإمداد بين محافظتي الحديدة وصنعاء.

وأعلنت قوات الجيش اليمني، السيطرة النارية على طريق الحديدة صنعاء الاستراتيجي

وأحرزت تقدماً ميدانياً جديداً، بعد وصولها إلى الأطراف الشمالية، لمنطقة “كيلو 16”

وسط محافظة الحديدة، بعد معارك عنيفة، ضد ميليشيات الحوثي.

ووصلت قوات الجيش إلى مفرق مديرية باجل شمال مدينة الحديدة، فيما تقدمت وحدات أخرى

في جنوب المدينة نحو الجامعة ومنطقة الكورنيش.

وذكر موقع “سبتمبر” الناطق باسم الجيش أن قوات الجيش وصلت إلى مفرق باجل مع مدينة الحديدة ومناطق المزرعة ودوار المطاحن، ومصنع نانا لمنتجات الألبان، وباتت في الأطراف الشمالية لمنطقة “كيلو 16” وهي المناطق الأكثر تحصيناً بالنسبة لعناصر الميليشيا الانقلابية.