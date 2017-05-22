اليمن.. قوات الشرعية تشنّ هجوماً على مواقع الانقلابيين شرقي تعز
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شنت قوات الشرعية اليمنية ، اليوم الاثنين، هجوماً واسعاً على مواقع الحوثيين والقوات الموالية للمخلوع صالح في المنطقة الشرقية لمدينة تعز جنوب غرب اليمن.
وقال مصدر عسكري، وفقاً لموقع “المصدر أونلاين”، إن “معارك عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، تدور حالياً في أحياء صالة وثعبات، ومحيط معسكر التشريفات والبنك المركزي”.
وأكد المصدر سقوط قتلى وجرحى جراء المعارك.
وبحسب المصدر فإن الهجوم الذي شنته القوات الحكومية يستهدف استعادة السيطرة على القصر الجمهوري
والأحياء المجاورة له في منطقة المحافظة شرقي المدينة.
التصنيف: دولية
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