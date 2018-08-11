اليمن.. مقتل عناصر من المليشيا بنيران الجيش في صعدة ‏والبيضاء

قُتل عدد من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران وأصيب آخرين بنيران قوات الجيش اليمني في مديرية البقع شمالي محافظة صعده .
وقال المفتش العام لمحور صعدة العميد الركن صلاح سالم ، أن قتلى مليشيا الحوثي الانقلابية سقطوا خلال محاولة تسلل لزراعة الألغام على الطريق الدولي الرابط بين البقع في صعدة واليتمة في محافظة الجوف .
وأضاف في تصريح لموقع سبتمبر نت التابع لوزارة الدفاع اليمنية ، إن قوات الجيش أحبطت محاولة المليشيا الحوثية الانقلابية وأجبرتها على التراجع والفرار نحو جبال أضياق بعد أن تكبدت قتلى وجرحى في صفوفها .
وفي محافظة البيضاء لقي خمسة من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم في عمليتين للمقاومة الشعبية في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء .
وقالت مصادر ميدانية ، إن اثنين من عناصر المليشيا الحوثية الانقلابية قتلوا عن طريق القناصة
فيما لقي ثلاثة آخرين مصرعهم في كمين للمقاومة بالقرب من موقع ضحوة الذي تتمركز فيه المليشيات الحوثية الانقلابية في مديرية الزاهر .