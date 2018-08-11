اليمن.. مقتل عناصر من المليشيا بنيران الجيش في صعدة ‏والبيضاء

قُتل عدد من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران وأصيب آخرين بنيران قوات الجيش اليمني في ‏مديرية البقع شمالي محافظة صعده .‏

وقال المفتش العام لمحور صعدة العميد الركن صلاح سالم ، أن قتلى مليشيا الحوثي الانقلابية سقطوا خلال ‏محاولة تسلل لزراعة الألغام على الطريق الدولي الرابط بين البقع في صعدة واليتمة في ‏محافظة الجوف .‏

وأضاف في تصريح لموقع سبتمبر نت التابع لوزارة الدفاع اليمنية ، إن قوات الجيش أحبطت ‏محاولة المليشيا الحوثية الانقلابية وأجبرتها على التراجع والفرار نحو جبال أضياق بعد أن تكبدت قتلى ‏وجرحى في صفوفها .‏

وفي محافظة البيضاء لقي خمسة من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم في عمليتين للمقاومة الشعبية ‏في مديرية ‏الزاهر بمحافظة البيضاء . ‏

وقالت مصادر ميدانية ، إن اثنين من عناصر المليشيا الحوثية الانقلابية ‏قتلوا عن طريق القناصة

فيما لقي ثلاثة ‏آخرين مصرعهم في ‏كمين للمقاومة بالقرب من موقع ضحوة الذي تتمركز ‏فيه المليشيات الحوثية الانقلابية في ‏مديرية الزاهر .‏