اليمن.. مقتل 18 من ميليشيا الانقلابيين إثر انفجار حقل ألغام جنوب الحديدة

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لقي 18 مسلحاً انقلابياً مصرعهم وأصيب 8 آخرين من ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع صالح الانقلابية في انفجار حقل ألغام على الطريق الساحلي جنوب محافظة الحديدة اليمنية.‏

ونقل موقع “26 سبتمبر”، الإخباري التابع للقوات المسلحة اليمنية عن مصدر عسكري يمني، اليوم، بأن المسلحين من عناصر الميليشيات الانقلابية قتلوا إثر ‏دخولهم بالخطأ حقل ألغام زرعته المليشيات لمنع تقدم قوات الجيش الوطني باتجاه مدينة ‏الحديدة.‏

وأشار المصدر إلى أن ‏عناصر الميليشيات التي لقيت مصرعها هم مجندون كان يجري نقلهم إلى مناطق القتال إلى ‏منطقة يختل شمال مدينة المخا الساحلية.‏