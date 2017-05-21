اليمن.. مقتل 18 من ميليشيا الانقلابيين إثر انفجار حقل ألغام جنوب الحديدة
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لقي 18 مسلحاً انقلابياً مصرعهم وأصيب 8 آخرين من ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع صالح الانقلابية في انفجار حقل ألغام على الطريق الساحلي جنوب محافظة الحديدة اليمنية.
ونقل موقع “26 سبتمبر”، الإخباري التابع للقوات المسلحة اليمنية عن مصدر عسكري يمني، اليوم، بأن المسلحين من عناصر الميليشيات الانقلابية قتلوا إثر دخولهم بالخطأ حقل ألغام زرعته المليشيات لمنع تقدم قوات الجيش الوطني باتجاه مدينة الحديدة.
وأشار المصدر إلى أن عناصر الميليشيات التي لقيت مصرعها هم مجندون كان يجري نقلهم إلى مناطق القتال إلى منطقة يختل شمال مدينة المخا الساحلية.
الوسوم:اليمن
التصنيف: دولية
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