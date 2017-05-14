اليمن يشارك في اجتماعات الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الإدارية بالمغرب

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شاركت الجمهورية اليمنية في اجتماعات الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الإدارية في الدورة الاستثنائية الـ 54 المنعقدة بمدينة الدار البيضاء المغربية.

بوفد ترأسه نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية والتأمينات اليمني عبدالعزيز جباري.

وناقشت الاجتماعات، اعتماد تعديل اتفاقية إنشاء المنظمة والهيكل التنظيمي المقترح.

بناءا على قرار المجلس الاقتصادي والإجتماعي لجامعة الدول العربية الصادر بقرار الدورة الاعتيادية 99 للمجلس في فبراير 2017م.

القاضي بإعادة هيكلة المنظمات العربية المتخصصة لتمكينها من الانتقال إلى الاستقلال المالي.

وكذلك مناقشة تجارب الإصلاح الإداري في عدد من الدول العربية.

وأكد جباري وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، على أهمية اعتماد إتفاقية المنظمة العربية للتنمية .

بما يضمن تحولها إلى التمويل الذاتي واستمرارها في تقديم خدماتها الاستشارية والتدريبية للقطاع العام في الدول العربية.