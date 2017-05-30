اليوفي يتوج بكأس افتتاح سُداسيات عبدالله بن سعد

شارك عبر واتساب

جدة- البلاد

تُوج فريق اليوفي بكأس افتتاح منافسات بطولة الأمير عبدالله بن سعد الرمضانية لسُداسيات كرة القدم، عقب فوزه في المباراة الافتتاحية على فريق مدريد بنتيجة (10/3)، وذلك على الملعب المزروع في قصر الأمير سعد بن عبدالعزيز –يرحمه الله- الواقع بحي الروضة بجدة. وقام رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة الأمير عبدالله ب سعد، بتتويج قائد فريق اليوفي علي مدخلي بالكأس التذكارية، بعد نهاية المباراة التي شهدت حضور عدد من الشخصيات الرياضية، والإعلامية، ونجوم كرة القدم الحاليين، والقدامى، وفي المباراة الثانية اكتسح فريق المحترفين شباك نظيره فريق الجفالي بنتيجة ثقيلة قوامها (12/3)، بقيادة مهاجم نادي الهلال السابق، والقادسية حالياً الكابتن فهد الجهني، وزميله لاعب وسط النادي الأهلي السابق والرائد حالياً سلطان سوادي، والأخير الذي حصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة، سلمها إياه لاعب فريق الاتحاد السابق سامي شاص بحضور رئيس اللجنة الفنية نبيل إدريس أبو ناصر، في حين سلم رئيس اللجنة التنفيذية للبطولة عبدالرازاق البلوشي لقائد فريق اليوفي جائزة الأفضلية في المباراة الأولى، والجائزتان مقدمتان من فريق نجوم زمان.