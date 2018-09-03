اليوم.. إجراء قرعة دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا‎

تقام اليوم قرعة دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا في القاهرة، ومعها تحديد مواجهات الدور نصف النهائي.

وقد تحددت الفرق المتأهلة إلى دور الثمانية (ربع النهائي) لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، وذلك بعد نهاية منافسات مرحلة المجموعات، مساء الثلاثاء الماضي.

وبداية من النسخة الحالية للبطولة سيتغير نظام مواجهات دور الثمانية ونصف النهائي، ليقام بطريقة القرعة بدلًا من مواجهات متصدر المجموعات مع الوصيف.

وجاءت الفرق التي تصدرت المجموعات الأربعة لدوري أبطال أفريقيا كالآتي: الأهلي المصري – مازيمبي الكونغولي – الوداد المغربي – النجم الساحلي التونسي.

وبذلك يلعب الأهلي مع أحد فرق المركز الثاني وهي: وفاق سطيف الجزائري – أول أغسطس الأنغولي – حوريا الغيني.

بينما لن يواجه الأهلي نظيره الترجي التونسي في دور الثمانية؛ نظرًا لأن الفريقين لعبا معًا في المجموعات، ومن الممكن أن تكون هناك مواجهة أخرى بينهما في نصف النهائي أو النهائي بحسب القرعة التي ستجرى اليوم ، وأيضًا في حالة تخطي الفريقين دور الثمانية.

ترتيب الهدافين:

بين مالانغو نغيتا، مازيمبي الكونغولي (7 أهداف)

حميد أحداد، الدفاع الحسني الجديدي (7 أهداف)

المجموعة الأولى:

الترتيب

1- الأهلي (13)

2- الترجي الرياضي (10)

3- كمبالا سيتي (6)

4- تاونشيب رولرز (3)

المجموعة الثانية:

الترتيب:

1- مازيمبي (12)

2- وفاق سطيف (8)

3- الدفاع الحسني الجديدي (6)

4- مولودية العاصمة (5)

المجموعة الثالثة:

الترتيب:

1- الوداد البيضاوي (12)

2- حوريا (9)

3- ماميلودي صن داونز (6)

4- توغو بور (4)

المجموعة الرابعة:

الترتيب:

1- النجم الساحلي (12)

2- بريميرو دي أوجوستو (9)

3- زيسكو يونايتد (6)

4- مبايان سوالوز (4)