جدة- عبدالعزيز عركوك

تشهد جدة مساء اليوم، إجراء قرعة كأس العرب للأندية الأبطال، تحت رعاية معالي رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم تركي آل الشيخ، وسط حضور كبير، وضخم لرؤساء الاتحادات الوطنية، والأندية المشاركة في البطولة،

وسيجري سحب القرعة بمشاركة العديد من النجوم العرب. يذكر أن البطولة التي كان قد أعلن عنها رئيس مجلس الاتحاد العربي لكرة القدم عقب انتخابه رئيساً في شهر ديسمبر الماضي، ستكون الأضخم ؛ وفقاً لما تحمله من مزايا، لم يسبق أن شهدتها البطولات العربية السابقة.

ووفقاً للأمين العام للاتحاد العربي، رجاءالله السلمي فإن هذه النسخة تمت عبر دعوات وجهت للأندية، لضمان تحقيق أعلى درجات المنافسة بين الأندية العربية. علمًا بأن البطولة ستقام بنظام الذهاب والإياب، ولن يكون هناك تجمع للفرق في مكان واحد على غرار النسخة السابقة التي أقيمت في مصر. ووقّع 30 فريقًا على اتفاقية المشاركة في البطولة بنسختها الجديدة،

ويتبقى فريقان سيتم اختيارهما عن طريق دور تمهيدي ستخوضه 10 فرق في الفترة بين 1 مايو، إلى 10 من نفس الشهر. وتتميز البطولة التي يتوقع أن تكون الأقوى في تاريخ الأندية العربية، بمشاركة فرق المقدمة في الدوريات العربية، والتي ستتنافس فيما بينها على طريقة الدوريات الكبرى، وستتنافس الفرق الـ 32 المشاركة على الجائزة الأولى، والتي تم تحديدها بـ 6 ملايين دولار، وتعد أضخم جائزة في تاريخ البطولات العربية، وتتجاوز في قيمتها جائزة المركز الأول لدوري الأبطال سواء في آسيا أو إفريقيا. و الأندية التي ستشارك في قرعة البطولة هي:

الأهلي والهلال والاتحاد والنصر (السعودية)، المريخ (السودان)، الكويت والقادسية (الكويت)، القوة الجوية والنفط (العراق)، الشباب (عمان)، العين والجزيرة والوصل (الإمارات)، المحرق والرفاع (البحرين)، الجيش (سوريا)، السلام زغرتا (لبنان)، الرمثا (الأردن)، نجوم فلسطين (فلسطين) الأهلي الطرابلسي (ليبيا)، الرجاء البيضاوي والوداد البيضاوي (المغرب)، الترجي والنجم الساحلي (تونس)، وفاق سطيف واتحاد العاصمة ومولودية الجزائر (الجزائر)، الأهلي والزمالك والإسماعيلي (مصر). وستبدأ المسابقة هذا العام يوم الأربعاء الموافق الثامن من شهر أغسطس المقبل، وستستمر حتى 28 أو29 أبريل من عام 2019.