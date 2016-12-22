اليوم.. إعلان الميزانية بزيادة الإنفاق 6 %

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الرياض – البلاد

من المتوقع صدور الميزانية العامة الجديدة اليوم ، وطبقا لوزارة المالية على موقعها الرسمي في تويتر، فإنه سيتم الخميس الإعلان عن ميزانية العام القادم 2017.، سائلة الله أن يجعلها ميزانية خير وبركة.

و قالت مصادر لـ(رويترز): إن الميزانية ستتضمن زيادة في الإنفاق الحكومي لدعم النمو الاقتصادي، كما ستشمل رفعا تدريجيا لأسعار الطاقة لتخفيف الضغوط على الحكومة.

ومن المتوقع تحقيق نجاح كبير في خفض عجز الموازنة للعام الجاري عن التقديرات الأولية التي أعلنتها قبل عام، وتحقيق تقدم كبير في ضبط المالية العامة.

وذكرت المصادر، أنه من المتوقع أن تبلغ الإيرادات الحكومية 528 مليار ريال في عام ،2016 بارتفاع طفيف عن التقديرات الأولية البالغة 514 مليار ريال.

ومن المرجح أن يبلغ الإنفاق هذا العام 825 مليار ريال، وهو ما يقل قليلا عن التقديرات الأولية البالغة 840 مليار ريال.

وقالت المصادر: إن هذه الأرقام ليست نهائية، ويمكن أن تشهد تعديلا، لكن ليس بصورة كبيرة ، وتوقعت أن تتضمن موازنة 2017 إنفاقا حكوميا قدره 890 مليار ريال، بزيادة ستة بالمئة عن التقديرات الأولية لإنفاق 2016، بينما من المرجح أن تبلغ الإيرادات 651 مليار ريال ارتفاعا من 514 مليارا.