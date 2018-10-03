اليوم.. اتحاد الكرة ينتخب الفواز رئيساً

الرياض- البلاد

ينتخب أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم، قصي بن عبدالعزيز الفواز وقائمته لرئاسة وعضوية مجلس إدارة الاتحاد للدورة الانتخابية الثالثة، وذلك في الاجتماع الذي سيعقد في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، ويسبقه اجتماع أعضاء الجمعية العمومية غير العادية.

وكانت لجنة الانتخابات قد فتحت باب الترشح في الثاني من سبتمبر الماضي، وأعلنت نتائج الترشح النهائية بتقدم قصي الفواز لرئاسة مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، فيما ضمت قائمته لمنصب نائب الرئيس لؤي السبيعي، ولعضوية مجلس الإدارة تركي العواد وتركي الحقيل وأضواء العريفي وخالد الثبيتي ورهام العنيزان وعلي الشعيلان وعمر باخشوين ويزيد التويجري وروجر درابر.