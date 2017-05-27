اليوم السبت غرة شهر رمضان المبارك

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جدة – واس

صدر عن الديوان الملكي أمس البيان التالي:

(بيان من الديوان الملكي)

جاءنا من المحكمة العليا ما يلي:

القرار رقم ( 96 / هـ ) وتاريخ 30 / 8 / 1438هـ بحسب تقويم أم القرى.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد : فإشارة إلى ما أعلنته المحكمة العليا حول ترائي هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1438هـ ؛ فقد عقدت المحكمة جلسة مساء هذا اليوم الجمعة الثلاثين من شهر شعبان لهذا العام 1438هـ – بحسب تقويم أم القرى – للنظر فيما يردها حول ترائي هلال شهر رمضان لهذا العام 1438هـ ، وبعد الاطلاع على ما وردها ، والنظر فيه وتأمله ، ولأنه قد شهد عدد من الشهود العدول برؤية هلال شهر رمضان هذه الليلة في بعض المحافظات والمراكز ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ) متفق عليه ، فإن المحكمة العليا تقرر : أن اليوم السبت 1 / 9 / 1438هـ – بحسب تقويم أم القرى – الموافق 27 / 5 / 2017م هو غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام 1438هـ. والمحكمة العليا إذ تهنئ مقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية، والمقيمين بها من المسلمين، وجميع الأمة الإسلامية بهذا الشهر الكريم، لتسأل الله العلي القدير أن يعين المسلمين على صيامه وقيامه، وأن يتقبل منهم الأعمال الصالحة، وأن يجمع شملهم، ويوحد كلمتهم، ويصلح ذات بينهم، وأن ينصر دينه، ويعلي كلمته، إنه سبحانه سميع قريب مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.

رئيس وأعضاء المحكمة العليا

عضو عضو عضو

عبدالعزيز بن إبراهيم الحصين د. عبدالإله بن عبدالعزيز آل فريان أحمد بن حمد المزروع

عضو عضو محمد بن شريم الشعبي أحمد بن مقبول حكمي عضو عضو سعد بن محمد الغامدي عبدالعزيز بن عبدالله المجلي السبيعي

رئيس المحكمة العليا غيهب بن محمد الغيهب