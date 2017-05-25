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الدوادمي- البلاد

دشن مدير مستشفى الدوادمي العام الدكتور نايف ذياب العتيبي , فعاليات اليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم 2017 تحت عنوان ” اعرف قياس ضغطك ” الذي ينظمه قسم التوعية الصحية بمشاركة قسم الرعاية الصيدلية, وذلك في المدخل الشرقي بالمستشفى, بحضور مساعد مدير المستشفى مرزوق عبدالله العتيبي ورؤساء الأقسام الطبية.

واشتملت الفعاليات على أقامة ركن توعوي يحتوي على عدد من الوسائل التوعوية للتعريف بارتفاع ضغط الدم وأسبابه ومضاعفاته وتأثيره على أعضاء الجسم وتقديم النصائح الطبية والإرشادات الوقاية, وتوزيع منشورات توعوية وقياس ضغط الدم للزوار, بالإضافة إلى أقامة معرض توعوي في مجمع المكان مول يستمر على مدى يومين ويضم عدداً من الفعاليات.