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جدة-إبراهيم المدني

دشن محافظ القنفذة المكلف الأستاذ محمد عبدالرحمن آل شيبان فعاليات اليوم العالمي للامتناع عن التبغ 2017 تحت شعار (التبغ.. خطر يهدد التنمية) وذلك بأحد المراكز بالمحافظة والتي نظمتها جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بالقنفذة بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة.

وخلال حفل التدشين جرى توقيع اتفاقية شراكة بين صحة القنفذة ومثلها مدير الشؤون الصحية الأستاذ شامي العذيقي وجمعية كفى مثلها المشرف على فرع الجمعية بالمحافظة الأستاذ محمد صالح الزبيدي بالإضافة إلى اتفاقية مع فريق مشاة القنفذة.

من جهته وجه مدير جمعية كفى بالقنفذة الاستاذ بلغيث الرفيدي شكره لمحافظ القنفذة وللشؤون الصحية ولإدارة البندر مول على تعاونهم في انجاح الفعالية مؤكداً أن مثل هذه البرامج تقود المئات من الشباب من كلا الجنسين الى الاقلاع عن تعاطي السموم وذلك عندما يزورون المعارض ويرون الاثر الحقيقي لهذه الآفات وخطرها على الجسم مدعمة بالإحصائيات المخيفة التي تدور في فلك عالم الادمان.