اليونسيف تتوقع وفاة 360 ألف مراهق بالإيدز بحلول 2030

البلاد : وكالات

توقع تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسيف وفاة نحو 360 ألف مراهق بمرض الإيدز بحلول 2030، إذا لم يتم تعزيز الاستثمار في إجراءات مكافحة فيروس نقص المناعة البشري ” اتش أي في”.

وقالت المديرة التنفيذية لليونسيف هينريتا فوري إن الأرقام تظهر أن العالم” بعيد”

عن هدفه المتمثل في القضاء على مرض الإيدز بين الأطفال بحلول 2030.

وتشير التوقعات إلى انخفاض أعداد الأطفال والمراهقين المصابين بالفيروس، الذين يلقون حتفهم بسبب أمراض الإيدز.

ولكن المنظمة حذرت من بطء التقدم خاصةً بين المراهقين، الذين تحدد الأمم المتحدة أعمارهم بين 10 و 19 عاماً.

وعلى سبيل المثال، من المتوقع انخفاض الوفيات بسبب الإيدز بـ 57%

بين الأطفال الذين يبلغون من العمر أقل من 14 عاماً بحلول 2030، مقارنةً مع 35 % بين من تتراوح أعمارهم بين 15و19 عاماً.

وقالت المنظمة إن الكثير من الشباب لا يعلمون بإصابتهم بالفيروس

إضافةً إلى أن من يعلمون بها يخفقون في الالتزام بخطط علاجهم.

ودعت اليونسيف إلى تبني تكنولوجيات اختبار وتشخيص تركز على الأسرة بصورة أكبر

وبرامج مخصصة واسعة النطاق، وتعزيز استخدام المنصات الرقمية

لتحسين المعرفة بفيروس نقص المناعة البشري بين المراهقين.