الثقافيـة

اليونيسكو تحتفي بيوم العالمي للشعر

كتبه امينة حسنيaccess_time5 / رجب / 1439 هـ      22 مارس 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

احتفت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ” اليونيسكو” بالعاصمة الفرنسية باريس بفعالية اليوم العالمي للشعر التي نظمتها المندوبية الدائمة للمملكة.

وشدد المندوب الدائم للمملكة لدى اليونيسكو الدكتور إبراهيم البلوي في كلمة:

بالمناسبة على أهمية الفعالية وحرص مندوبية المملكة على المشاركة في مثل هذه المناسبات.

وتطرق الدكتور البلوي إلى سوق عكاظ الذي يعدُ ملتقى شعرياً وفنياً وتاريخياً يقصده المثقفون والمهتمون بشؤون الأدب والثقافة.

بالإضافة إلى ما توليه المملكة من اهتمام وعناية به سنوياً.

وخلال الفعالية ألقيت مجموعة من القصائد التي تتغنى بالمحبة والسلام للبشرية.

كما استعرض رئيس اتحاد الشعر العالمي الدكتور عبدالله الخشرم في هذه المناسبة مع الشعراء المشاركين معلقة السلام..

التي كتب فيها الشعراء نبضهم عن السلام.

امينة حسني

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