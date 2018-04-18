«اليونيسيف» ترحب بمساهمة المملكة في دعم صحة الأطفال في اليمن

رحب المدير الإقليمي لمنظمة اليونيسيف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خيرت كابالاري في تصريح صحفي نشر على موقع المنظمة الإلكتروني بمساهمة المملكة العربية السعودية ب 4.7 مليون دولار أمريكي لدعم تلقيح الأطفال ضد الأمراض التي يمكن الوقاية منها، و 33 مليون دولار أمريكي لدعم الاستجابة المستمرة لمكافحة انتشار مرض الكوليرا والإصابة بالإسهال المائي الحاد في اليمن وهي ضمن المبلغ الذي وجه به الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتقديمه استجابة لنداءي منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف لمكافحة وباء الكوليرا ودعم المياه والإصحاح البيئي في اليمن للتخلص من مسببات الوباء والبالغ 66.7 مليون دولار.

وقال كابالاري:إن مساهمة المملكة تأتي في وقت حساس وستدعم عمل اليونيسف والشركاء الآخرين المتواجدين على الأرض في منع الكوليرا والإسهال المائي الحاد من الانتشار، وذلك من خلال ما يشمله ذلك من تقديم اللقاحات ومواد تطهير المياه ومستلزمات النظافة الأساسية وحملات التوعية.