اليويفا يحقق في واقعة طرد رونالدو

محمود العوضي

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ، فتح تحقيق في واقعة طرد البرتغالي كريستيانو رونالدو في مباراة فريقه يوفنتوس الإيطالي أمام فالنسيا الإسباني في دوري أبطال أوروبا .

ووفقا لموقع الاتحاد القاري للعبة على شبكة الإنترنت، فإن القرار النهائي من قبل لجنة الانضباط سيصدر في 27 سبتمبر الجاري. وتلقى رونالدو البطاقة الحمراء في الدقيقة 29 بعد احتكاك مع المدافع المنافس في المواجهة التي انتهت بفوز الفريق الإيطالي بهدفين دون رد. وانهمر رونالدو في البكاء أثناء خروجه من أرض الملعب، وبدا غير مصدق لقرار الحكم الألماني فليكس بريش. ويتطلع النجم البرتغالي إلى معرفة العقوبة التي سيتعرض لها بسبب الطرد، خاصة أنه مهدد بالغياب عن مباراة مانشستر يونايتد في الجولة الثالثة بملعب أولد ترافورد الذي شهد بدايات تألقه في عالم كرة القدم. ووفقا لقوانين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) فإن رونالدو سيعاقب آليا بالحرمان من المشاركة في مباراة يونغ بويز السويسري مطلع الشهر القادم.

غير أن تقرير الحكم الألماني وصف تصرف النجم البرتغالي بأنه “اعتداء”، وهو ما قد يكلف اللاعب عقوبة قد تصل إلى ثلاث مباريات، وفقا للمادة 15 من قانون الانضباط لليويفا.

وقبل إصدار حكمها، من المنتظر أن تعود اللجنة الملكفة بالقضية إلى لقطات المواجهة، وهو ما سيكون في صالح رونالدو الذي لم يبد متعمدا إلحاق الضرر بمنافسه، ما قد يكلفه الغياب عن مباراة واحدة فقط.

الحكم بريش المثير للجدل

إذا كان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قد طُرد في أولى مبارياته بدوري أبطال أوروبا بقميص نادي يوفنتوس، فإن قرار الحكم الألماني فيلكس بريش بطرده ليس أول قرارته المثيرة للجدل، فما هي؟

فإذا كانت هذه هي المباراة الأولى لرونالدو في دوري الأبطال بقميص السيدة العجوز، فإنها كذلك أول مباراة دولية للحكم الألماني فيلكس بريش (43 عاما) منذ مونديال روسيا في صيف 2018، الذي لم يحكم فيه سوى مباراة واحد أثارت قراراته فيها الكثير من الجدل وقتها؛ إذ لم يحتسب ضربة جزاء واضحة لصالح المنتخب الصربي في مباراته مع سويسرا ولم يرجع إلى تقنية الفيديو التي طبقت للمرة الأولى في كأس العالم. وكان هذا القرار المثير للجدل سببا في إبعاده من التحكيم بعدها في سائر مباريات المونديال. وتقدم الاتحاد الصربي لكرة القدم وقتها بشكوى ضد بريش قائلا: “من غير الواضح لنا كيف أن حكما ألمانيا يختار لإدارة مباراة سويسرا وصربيا مع أن أحد الأقاليم السويسرية ناطقة بالألمانية”.

والحكم الألماني يحتفظ بسجل من الحالات المثيرة للجدل، ففي موسم 2013-2014 من الدوري الألماني (بوندسليغا)، احتسب “هدفا وهميا” لمهاجم باير ليفركوزن الدولي شتيفان كيسلينغ، منح الفوز للفريق على حساب هوفنهايم. وكان الهدف من أغرب الأهداف في كرة القدم، فقد مرر كيسلينغ كرة رأسية دخلت مرمى هوفنهايم من ثقب خارجي في شبكة المرمى، وهو ما أكدته التسجيلات التلفزيونية لاحقا. وقدم هوفنهايم احتجاجا رسميا بعدما احتسب الحكم بريش “الهدف الشبح”، كما سمته وسائل الإعلام الألمانية آنذاك. ورغم أن كيسلينغ نفسه اعتذر عن الهدف آنذاك قائلا: “أتفهم تماما ردود الفعل التي صدرت عن الكثيرين منكم، وأشعر بأسف شديد”، إلا أن محكمة التحكيم في الاتحاد الألماني لكرة القدم قررت احتساب الهدف المثير للجدل.

ورفضت المحكمة الموافقة على الالتماس الذي تقدم به فريق هوفنهايم لإعادة المباراة، معللة حكمها بأن حكم المباراة فيلكس بريش لم يقم بأي عمل مخالف لقوانين الاتحاد الألماني أو الدولي لكرة القدم (فيفا). ومن المفارقات أن الإعادة التلفزيونية أظهرت كيسلينغ يضع يديه على رأسه حزنا على إهدار الفرصة، ثم بدا عليه الارتباك عندما احتسب الحكم فيلكس بريش الكرة هدفا.