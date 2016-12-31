(امرأة) غسلت دماغ قاتل السفير الروسي

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لندن- وكالات

رجّحت سلسلة معلومات جديدة أوردتها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، حول جريمة قتل السفير الروسي في أنقرة، أندريه كارلوف، تغيير مسار التحقيقات في الواقعة، إثر تفاصيل مثيرة، تتحدث عن أن القاتل (رجل الشرطة التركي، ميرد ألطنطاش)، كان على علاقة مع سيدة روسية، قبل تنفيذ مخططه.

وبحسب “ديلي ميل” البريطانية، فإن شقيقة الشرطي القاتل ذكرت أنه “تعرض لغسيل دماغ على يد سيدة دفعته إلى ارتكاب الجريمة”، وتتزامن هذه المعلومات مع ما قالته صحيفة “حرييت ديلي نيوز” بأن ” العشيقة المجهولة” غادرت أنقرة قبل ساعات من مقتل السفير “كارلوف” في معرض فني.

ورجّحت وسائل إعلام تركية بأن تكون السيدة “عميلة للمخابرات الغربية ، كما لم تستبعد أن تكون من شبكة للمافيا”.

وتُواصل الرئاسة الروسية تعاونها مع السلطات التركية في التحقيقات الرامية لتحديد الدوافع التي أدت بالشرطي التركي إلى قتل السفير.