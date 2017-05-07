امير الشرقية يكرم اليوم 365 حافظا

شارك عبر واتساب

الدمام – حمود الزهراني

يكرم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية الرئيس الفخري للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الشرقية مساء اليوم الأحد ( 365 ) حافظاً وحافظة يمثلون الدفعة الـ (28) من خريجي الجمعية ، وذلك بفندق الشيراتون بالدمام .

وعبّر رئيس مجلس إدارة الجمعية فضيلة الشيخ عبدالرحمن آل رقيب عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف على رعايته وتشجيعه واهتمامه بأبنائه وبناته من منسوبي الجمعية لكافة البرامج والمسابقات التي تقيمها الجمعية، وحرص سموه على خدمة كتاب الله الكريم ومشاركة الحفظة في كل عام حفل تخرجهم.

فيما أوضح نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخ يوسف العفالق بأن الجمعية لا يقتصر دورها على تعليم وحفظ كتاب الله للناطقين بالعربية بل لغير الناطقين بالعربية ، مشيراً إلى استفادة أكثر من 350 طالب من غير الناطقين باللغة العربية العام الماضي من حلق التحفيظ التي خصصتها لهم الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة.

وكشف مدير عام الجمعية محمد السويدان بأن هذا العام سيتم تخريج ( 365) حافظاً وحافظة، حيث يبلغ عدد الحفاظ ( 221 ) فيما يبلغ عدد الحافظات (144) حافظة ، ويلتحق بها خلال هذا العام أكثر من ( 120 ) ألف دارس ودارسة ، مبيناً بأن الجمعية في كل عام يزيد عدد الملتحقين بها .

من جهته أكد نائب رئيس العلاقات العامة والإعلام بالجمعية عمر المخايطة بأن لجنة الحفل أنهت كافة تجهيزاتها للحفل وتم تكوين عدد من اللجان للإشراف على أن يظهر الحفل بالشكل اللائق.