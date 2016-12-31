انتبه.. المرض الخفي فتاك

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برلين – وكالات

داء الانسداد الرئوي المزمن مرض يتقدم بشكل خفي وتدريجي إلى درجة أن المصاب لا يعرف بذلك لفترة طويلة. كما لا يعرفه الكثيرون أنه مرض فتاك ولا علاج له حتى الآن والمدخنون هم أكثر عرضة للإصابة به.

يموت يوميا في المعدل نحو 70 شخصا في ألمانيا، بسبب الإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن، وفق موقع “هايل براكسيس نات” الألماني المتخصص في المواضيع الصحية.

وفي الواقع، فإن الكثير من المرضى يجهلون في أحيان كثيرة أنهم مصابون بهذا المرض، الذي تبدأ أعراضه بالظهور تدريجيا وكذلك يتفاقم بشكل تدريجي. ويشكل المدخنون أكثر فئة معرضة للإصابة بهذا المرض

وقد تسبب في عام 2014 في ألمانيا لوحدها في مصرع أكثر من 27 ألف شخص، أي ما يعادل 74 شخصا يوميا، وفق ما أعلن المركز الاتحادي الألماني للتوعية الصحية.

ويعرف داء الانسداد الرئوي المزمن لدى عامية الشعب باسم “سعال المدخنين” والكثير من المصابين لا يعرفون بإصابتهم طويلا، لأن المرض يبدأ بطيئا وتدريجيا.

ومن أهم أعراضه هو السعال وضيق في النفس، الذي يظهر خاصة في بداية الإصابة بالمرض عند كل إجهاد جسدي قبل أن يصبح من الأعراض المزمنة حتى في حالة الجلوس وعدم القيام بأي شيء من شأنه أن يجهد الجسد.