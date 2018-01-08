انتحار طفلة في الباحة

بدأت الجهات الأمنية في منطقة الباحة اليوم الاثنين ، تحقيقاً موسعاً في وفاة فتاة (11 عاماً) مُنتحرة، بعدما أقدمت على لف قطعة قماش حول عنقها في غفلة من أسرتها.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الباحة العقيد سعد صالح طراد بـن غرفة العمليات الرئيسية تلقت اتصال هاتفي

مفاده بلاغ من أحد المواطنين، يسكن قرية الطويلة إحدى القرى التابعة لمدينة الباحة يفيد فيه بأنه

وجد ابنته البالغة من العمر إحدى عشر عاماً داخل غرفتها معلقة بواسطة شال بدولاب الملابس الخاص بها.

وتم انتقال الجهات الأمنية والجهات ذات العلاقة للموقع المشار إليه وبمعاينه الجثمان من قبل الطبيب الشرعي

واتضح أن الفتاة قد فارقت الحياة بربط شال حول رقبتها وطرفه الآخر مربوط بحافة دولاب ملابسها

ومن خلال المعاينة وتحليل مسرح الحادث لم يتضح أي آثار عبث أو تكسير أو عنف، مما يشير بأن الحادثة عبارة عن إيذاء الضحية لنفسها

وانتفاء الشبهة الجنائية، وتم إيداع الجثمان ثلاجة مستشفى الملك فهد بالباحة ، لاستكمال الإجراءات الأمنية اللازمة.