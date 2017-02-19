انتخاب أول امرأه سعودية رئيسة لمجلس إدارة (تداول)

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الرياض ــ البلاد

أعلن مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية “تداول” انتخاب سارة بنت جماز السحيمي رئيساً للمجلس وعبدالرحمن بن محمد المفضي نائباً لها .

وتعد سارة جماز السحيمي، أول سيدة سعودية تمكنت من كسر جمود طاولة مجلس الإدارة بعد ترؤسها لأهم محاور وأقطاب الجذب الديناميكي فيها، وأول من تجاوزت دوامة التشكيك في القدرات المهنية للمرأة بعد حصولها على أهم اعتراف لقيادة واحدة من افضل الأسواق المالية على مستوى الشرق الأوسط من حيث القيمة السوقية والشفافية، و21 على مستوى العالم، بحسب تصنيف الاتحاد العالمي للبورصات، حيث يتم تداول 283 مليون سهم يوميا بمعدل 71 مليار سهم سنويا، بقيمة تداول تصل لـ8.5 مليار ريال يوميا، اي ما يعادل 2 تريليون ريال سنوياً.

وتشغل سارة السحيمي حاليا منصب الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي المالية، وعضو بمجلس الإدارة فيها منذ مارس 2014م.

للسحيمي دور بارز في إعادة هيكلة الشركة والذي نتج عنه التميز في الأداء والنمو السريع للأعمال وتطوير المنتجات والتطور التكنولوجي لصالح الشركة وعملائها.

وشغلت قبل ذلك منصب مدير تنفيذي ورئيس قسم الاستثمار في إدارة الأصول بشركة جدوى للاستثمار، والتي انضمت إليها في مايو 2007م كمدير أول محافظ استثمارية.

وعملت سارة السحيمي قبل ذلك بوظيفة مدير أول محافظ استثمارية في إدارة الأصول في مجموعة سامبا المالية.

في سبتمبر 2013م، اختيرت واحدة من بين 16 عضواً في اللجنة الاستشارية لهيئة السوق المالية والتي عملت بها لمدة عامين.

أما بالنسبة للتحصيل العلمي، فتخرجت السحيمي في جامعة هارفارد في الولايات المتحدة الأميركية من خلال إتمام برنامج الإدارة العامة في 2015م. كما تخرجت في جامعة الملك سعود بدرجة البكالوريوس في المحاسبة بمرتبة الشرف الأولى.