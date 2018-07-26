انتزاع أكثر من 1000 لغم أرضي غرب محافظة تعز اليمنية

انتزع خبراء الألغام أكثر من ألف لغم بمديرية الوازعية غرب محافظة تعز وسط اليمن.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن مدير مديرية الوازعية أحمد الظرافي قوله: إن خبراء الألغام تمكنوا خلال أيام عدة من انتزاع أكثر من ألف لغم زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية في الطرق والقرى في مركز المديرية، في حين يتم التنسيق مع مركز مكافحة الألغام لانتزاع ما تبقى من ألغام في المنازل والمزارع والجبال.

ودعا الظرافي المنظمات المحلية والدولية إلى الالتفات للمعاناة الإنسانية الكبيرة لأبناء الوازعية خصوصًا مع الأحداث المتكررة لضحايا الألغام من الأطفال والنساء وإمكانية تنفيذ برامج إغاثية للنازحين من مناطق مختلفة ومحيطة بالمديرية بشكل عاجل.