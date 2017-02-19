انتشار دوريات الدفاع المدني في جازان

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جيزان- البلاد

أوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى القحطاني, أن دوريات السلامة بالمديرية انتشرت مع بداية الحالة المطرية التي شهدتها المنطقة أمس , حيث شملت الأمطار معظم محافظات منطقة جازان وسالت على أثرها كل من أودية ضمد وجورا وهراين وعتود ورزان ولجب وقصي ,مشيراً إلى أن السيول التي شهدتها المنطقة جرت في مجراها الطبيعي.

وحذر المقدم القحطاني من الاقتراب من بطون الأودية أو محاولة عبورها أثناء جريان السيول , تجنبا لأي مكروه لا سمح الله , داعيا إلى اتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الظروف .