دولية

انتشال الصندوق الأسود للطائرة الإندونيسية المنكوبة

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time20 / صفر / 1440 هـ       1 نوفمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
أعلنت فرق البحث في إندونيسيا اليوم عن تمكنها من انتشال الصندوق الأسود للطائرة التابعة لشركة “ليون إير” التي تحطمت هذا الأسبوع وعلى متنها 189 شخصًا.

وكان القائد العسكري للقوات الجوية المارشال هادي تاجيجانتو قال إن موقع الصندوق الأسود تم تحديده، لكن التيارات القوية منعت مركبة تعمل تحت الماء يتم تشغيلها عن بعد من الوصول إليه أمس الأربعاء.

وأضاف هادي أن الجسم الرئيسي للطائرة سيكون غير بعيد عن المنطقة. ويمكن أن يلقي الصندوق الأسود بالضوء على سبب الحادث.

وتحطمت الطائرة “بوينج 737 ماكس 8” ،التي تشغلها شركة “ليون إير” للطيران منخفض التكلفة، بعد نحو 13 دقيقة فقط من إقلاعها من مطار سوكارنو هاتا الدولي في جاكرتا.

ibrahim

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