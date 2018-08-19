انتشال جثث آخر 3 مفقودين في انهيار جسر جنوه بإيطاليا

انتشلت إدارة الإطفاء الوطنية الإيطالية الليلة الماضية، جثث آخر ثلاثة أشخاص تم الابلاغ عن فقدانهم بعد انهيار جسر في جنوه بإيطاليا.

وبعد انتشال رفات ضحايا العائلة المكونة من ثلاثة أفراد- وهما زوجان وابنتهما /تسع سنوات/ ترتفع حصيلة قتلى حادث انهيار الجسر الثلاثاء الماضي، إلى 43 شخصًا.

وقالت إدارة الإطفاء صباح اليوم، إنها ستواصل “تفتيش المنطقة لاستبعاد الوجود المحتمل لأشخاص لم يتم الابلاغ عن فقدانهم”.

وكان جسر موراندي، وهو عبارة عن بناء خرساني مسلح عمره 51 عامًا، انهار أثناء هبوب عاصفة رعدية، مما أدى إلى تحطم أكثر من 30 سيارة وشاحنة إثر سقوطها من على ارتفاع 45 مترًا، وكان مكتب تابع لوزارة الداخلية الوطنية في جنوه ذكر في وقت متأخر من مساء أمس، أن عدد القتلى بلغ 40 شخصًا.