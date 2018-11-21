انتصارو3 تعادلات في دوري الأمير محمد بن سلمان

جدة- البلاد

افتتحت أمس منافسات الجولة 13 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم بـ(4) لقاءات؛ فعلى ملعب نادي ضمك في خميس مشيط، تقاسم فريقا أبها والجبلين نقاط اللقاء عقب تعادلهم سلبياً ليرتفع رصيد أبها إلى 26 نقطة في صدارة الترتيب، فيما ارتفع رصيد الجبلين إلى 19 نقطة في المرتبة السابعة.

وانتهى لقاء الخليج وضمك بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي؛ فارتفع رصيد الخليج إلى 17 نقطة تاسعاً، في حين ارتفع رصيد ضمك إلى 23 نقطة ثالثا. وحسم التعادل السلبي لقاء هجر أمام ضيفه القيصومة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، ليتقاسم الفريقان نقاط اللقاء، فرتفع رصيد هجر إلى 23 نقطة في المركز الثاني،

في المقابل ارتفع رصيد القيصومة إلى 9 نقاط في المركز العشرين. وتغلب النهضة بملعبه على ضيفه العين بهدفين مقابل هدف، ليرتفع رصيد النهضة إلى 15 نقطة في المرتبة الثالثة عشرة، بينما توقف رصيد العين عند 19 نقطة في المرتبة السادسة.