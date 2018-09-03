انتظام طلاب وطالبات موهبة

الرياض- البلاد

استقبلت 77 مدرسة من مدارس برنامج الشراكة مع المدارس التابع لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”امس طلابها في 8 مدن من مختلف مناطق المملكة، وذلك تزامناً مع بداية العام الدراسي الجديد 1439 – 1440 هـ.

وبلغ عدد الطلاب الجدد ما يقارب الألف طالب وطالبة من طلاب موهبة المقبولين ضمن برنامج الشراكة مع المدارس للعام الدراسي الجديد للصفين الأول المتوسط والأول الثانوي، إضافة لطلاب موهبة المستمرين من السنوات السابقة،

ليصل العدد الإجمالي لطلبة برنامج الشراكة مع المدارس لهذا العام لما يقارب 2250 طالباً وطالبة، وذلك وسط تجهيزات متكاملة أعدتها مؤسسة “موهبة” متمثلة بإدارة الشراكة مع المدارس وفقا لخطط استراتيجية تقوم على إعدادها “موهبة”، وينفذها مجموعة من المشرفين والمنسقين والمعلمين في مدارس الشراكة، كما سينطلق برنامج موهبة “STEAM” ضمن ذات الاستعدادات بتاريخ 29 سبتمبر 2018 للمرحلتين المتوسطة والابتدائية.