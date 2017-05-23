انتفاضة يمنية على الحوثي في وسائل التواصل

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جدة ــ وكالات

دشنت مراكز وهيئات يمنية حملة اعلامية موسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف فضح اجندة ميليشيات الحوثي وصالح.واطلق المركز الإعلامي بالتعاون مع علماء اليمن، هشتاق على “توتير” حمل وسم: #مشروع_الحوثي_تجويع_وافقار تواصلا مع حملاته التي تستهدف المشاركة الفاعلة في المعركة التي يخوضها الوطن ضد اعداء الشعب اليمني، العاملين فى خدمة للمشروع الإيراني الذي يستهدف زعزعة الأمن والسلام والتعايش في المنطقة العربية.

وتقدم الحملة دراسة اقتصادية أعدها المركز الإعلامي ببرنامج التواصل مع علماء اليمن، بالتعاون مع مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي اليمني، ويناقش التقرير الاقتصادي “انقلاب الحوثي وصالح وأثره على الاقتصاد وتفشي الفقر والمجاعة في اليمن”.

وتدشن الحملة بندوة عامة في الرياض يحضرها المختصون والمهتمون وجمهور من العلماء والدعاة والإعلاميين، وتستعرض الحملة جوانب معاناة الشعب اليمني، جراء الانقلاب وتداعياته الخطيرة على الاقتصاد اليمني، وتفشي الفقر والمجاعة، وممارسات مليشيا الحوثي وصالح التي تمثلت في نهب البنك المركزي، وإفراغ الخزينة العامة من احتياطي النقد الأجنبي، ونهب إيرادات الدولة وقطاعات الإنتاج المختلفة الحكومية والأهلية، والتي أدت إلى الانهيار الكبير للاقتصاد وانقطاع سبل الحياة لأكثر من 82% من الشعب اليمني، وتعرض الحملة الإحصاءات والتقارير بوسائط متعددة مترجمة إلى اللغة الإنجليزية، سيتم نشرها عبر وسائل الإعلام المختلفة، وستكون متاحة على حسابات البرنامج، إضافة إلى الفعاليات والبرامج التي ستبث عبر وسائل الإعلام المختلفة.