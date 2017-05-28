انتهاء أزمة البنزين في جازان

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جازان – البلاد

أكدت شركة “أرامكو السعودية” على توفر جميع منتجات البنزين والديزل في محطة التوزيع بمنطقة جازان، مبينة أن ما حصل من تأخير سببه تحديث نظام التعبئة الآلي.

وأوضحت الشركة أن محطة أرامكو للتوزيع بجازان تعمل على مدار الساعة لتلبية احتياجات السوق المحلي من الوقود.

وقالت في ردها على تلك الأزمة: نؤكد لعملائنا في جازان توافر جميع منتجات البنزين والديزل في محطة التوزيع بالمنطقة، وأن ما حصل من تأخير سببه تحديث نظام التعبئة الآلي.

وشهدت محطات الوقود في منطقة جازان اول أمس أزمة انقطاع البنزين بنوعيه، عن بعض محطات الوقود في مدينة جازان بنوعه الأخضر خلال الأيام الماضية؛ لتشمل البنزين الأحمر، في محطات المنطقة.. فيما تزودت عدد من المحطات بالوقود الأخضر صباح امس.