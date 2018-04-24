محليات

انتهاء فترة تقديم الإقرارات الزكوية وإقرارات ضريبة الدخل الاثنين القادم

كتبه abdulsalam alzahraniaccess_time8 / شعبان / 1439 هـ      24 أبريل 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن يوم الاثنين القادم 14 /8 /1439 هـ الموافق 30 /4 /2018م هو الموعد النهائي لتقديم الإقرارات الزكوية المحددة للمنشآت التجارية الخاضعة للزكاة وكذلك الإقرارات الضريبية لضريبة الدخل للشركات غير السعودية الخاضعة لضريبة الدخل التي ينتهي العام المالي لها في 31 ديسمبر 2017 م .

وحثت الهيئة جميع الشركات والمؤسسات المكلّفة بالزكاة الشرعية وضريبة الدخل المبادرة بتقديم الإقرارات الزكوية

والضريبية وتسديد المستحق بموجبها قبل نهاية تلك المهلة بوقت كاف حتى يتسنى لها منح التسهيلات

والشهادات المطلوبة في الوقت المناسب حيث تستطيع كافة المنشآت إنهاء كافة إجراءاتها الزكوية

والضريبة حتى استلام الشهادة الفورية إلكترونياً عن طريق البوابة الإلكترونية للهيئة (www.gazt.gov.sa).

وتعدّ الهيئة العامة للزكاة والدخل الجهة المسؤولة وأداة الوصل بين دافعي الزكاة ومستحقيها من المستفيدين

من برنامج الضمان الاجتماعي، حيث تقوم الهيئة بجباية المبالغ الزكوية التي تحصلها من الشركات

والمؤسسات الخاضعة وتحويلها مباشرةً إلى حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي للصرف منها

على مستحقي الزكاة المسجلين في وكالة الضمان الاجتماعي بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية .

abdulslam

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الرجاء ادخال الاجابة الصحيحة *