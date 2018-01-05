انتهاء موسم القحطاني مع الفيحاء

المجمعة- البلاد

تعرض عبدالكريم القحطاني، لاعب وقائد الفريق الأول لنادي الفيحاء، لقطع كامل في الرباط الصليبي الأمامي، حسبما أفادت الفحوصات التي خضع لها اللاعب.

وكان القحطاني قد تعرض للإصابة خلال لقاء الفريق أمام التعاون، بالجولة 16 من عمر بطولة الدوري السعودي للمحترفين، والتي انتهت بفوز الأخير (4-0).

ويخضع القحطاني إلى عملية جراحية خلال الفترة المقبلة، على أن يتم تحديد موعدها لاحقاً.

وخاض القحطاني 10 مواجهات مع الفيحاء، في الدوري السعودي منذ بداية الموسم الجاري، بواقع 5 لقاءات كلاعب أساسي ومثلهم كبديل.

وتلقى صاحب الـ24 عاماً بطاقة صفراء واحدة خلال 440 دقيقة لعب بالدوري.