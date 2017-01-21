انتهاك إسرائيلي فاضح للسيادة اللبنانية

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بيروت – وكالات

عاود جيش العدو الإسرائيلي انتهاكه للسيادة اللبنانية وللقرارات الدولية المتعلقة بهذا الشأن وخصوصًا منها القرار رقم 1701 .

وأفادت قيادة الجيش اللبنانية في بيان لها إنّ الجيش الإسرائيلي، وفي خرق واضح لنقاط التحفّظ على (السياج التقني) الخط الأزرق الفاصل بين لبنان والأراضي المحتلة، أقدم على إزالة ساتر ترابي كان الجيش اللبناني قد رفعه العام الماضي في منطقة خلة المحافر المتنازع عليها قرب بلدة عديسة إثر اكتشاف جهاز تجسّس إسرائيلي.

ولفت البيان الانتباه إلى أنّ الجيش الاسرائيلي عمد أيضًا إلى ثبيت جهاز تجسّس جديد “نهاري وحراري” خارج السياج التقني، وذلك على مرأى من الجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة المؤقتة في الجنوب “اليونيفل” والمراقبين الدوليين من الجهة اللبنانية،

كما حضر عناصر من فريق المراقبين في الجانب الإسرائيلي في ظل تمركز عدد من الآليات العسكرية والجنود الإسرائيليين الراجلين.