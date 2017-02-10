انجوس : بالقتالية هزمنا الأهلي

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جدة – أحمد إلياس

كشف البرازيلي انجوس مدرب فريق القادسية الأول لكرة القدم بعد فوز فريقه امام الاهلي انهم تدربوا على الكرات الثابتة طويلاً

وقال ” نحن قادمون للعودة للدوري بشكل قوي الفريق استغرق خمسة عشر يوما للعودة والتأقلم والنتيجة كانت كبيرة وخاصة عندما تكسب فريقا بحجم الاهلي ولكن المكسب بالنسبة لي هي الثلاث نقاط

ونحن نعرف وتعلمنا أن نلعب مع الفرق الكبيرة ونحن لعبنا امام النصر والهلال والاهلي في فترة قصيرة واستطعنا ان يكون لنا بصمة ” .

واضاف انجوس ” نحن تدربنا على الكرات الثابتة خاصة قبل المباراة امام الاهلي الذي لم تكن لديه فرص في المباراة ونحن كنا الافضل بدنياً وكذلك لعبنا بالروح القتالية والتنافسية وهذا هو الحل الوحيد لالغاء الفروق الفنية والمهارية بين لاعبي فريقي ولاعبي الاهلي المميزين “.