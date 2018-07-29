انخفاض أسعار العقارات في المملكة خلال الربع الثاني 2018

كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار العقارات بنسبة 0.7% خلال الربع الثاني من العام 2018، مقارنةً بالربع السابق.

وأوضحت الهيئة في تقرير الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة للربع الثاني 2018، أن مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات في المملكة بلغ (6.83) مقارنة بـ (2.84) في الربع الاول.

وأرجعت الوزارة هذا الانخفاض إلى انخفاض القطاعات الرئيسية المكونة للمؤشر، حيث انخفض القطاع السكني بنسبة (0.8%)، والقطاع التجاري بنسبة (0.4%) ، والقطاع الزراعي بنسبة (0.1%) مقارنةً بالربع الأول من العام الجاري.

وعلى مستوى تفصيل القطاع السكني؛ شهد الربع الثاني انخفاضات طفيفة مقارنة بالربع الأول، حيث انخفضت الأراضي السكنية بنسبة ( 0.9%) وانخفضت الفلل بنسبة ( 1.7%) ، وانخفضت الشقق بنسبة ( 0.6%)، بينما انخفضت البيوت بنسبة ( 0.1%)، وارتفعت العمائر السكنية بنسبة (0.2%).

وعلى مستوى القطاع التجاري، أظهر التقرير انخفاض قطع الأراضي التجارية مقارنة بالريع السابق بنسبة (0.4%)، وعلى مستوى القطاع الزراعي انخفضت الأراضي الزراعية بنسبة (0.1%).