انخفاض أسعار 49 سلعة غذائية بالأسواق السعودية

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جدة ــ البلاد

اظهرت بيانات حديثة صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء انخفاض أسعار 49 سلعة غذائية في المملكة خلال شهر أبريل الماضي مقارنة بنفس الشهر من عام 2016 فيما ارتفعت اسعار 32 سلعة اخرى.

ووفقاً للبيانات فقد انخفضت اسعار الارز الباكستاني ما نسبته 22% في أبريل الماضي فيما كان “الثوم الصيني” أكثر السلع ارتفاعا بنسبة 25%.

وبحسب البيانات ارتفعت اسعار 9 سلع غير غذائية خلال شهراأبريل الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وانخفضت اسعار 5 سلع اخرى، وكان “مبيد حشرات بخاخ ريد” اكثرها ارتفاعا بنسبة 7 % فيما سجلت “حفائظ اطفال محلية بامبرز” انخفاضا بنسبة 2%،

وارتفعت اسعار 7 خدمات في شهر ابريل الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، فيما انخفضت اسعار 5 خدمات أخرى خلال نفس الفترة.

وعلى صعيد الأعلاف والحيوانات الحية، فقد انخفضت اسعارها جميعها، وتراجعت اسعار 28 سلعة انشائية خلال شهر أبريل الماضي، مقابل ارتفعت اسعار 9 سلع اخرى.

وكان منتج “مخلوط رمل وبحص” الأكثر انخفاضا بنسبة 20%، فيما كان “كيابل ربط الحديد صيني” أكثر السلع ارتفاعا بنسبة 7 %.