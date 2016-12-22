انخفاض أسعار 60 سلعة غذائية وتراجع أسعار سلع الإنشائية

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جدة ــ البلاد

أظهرت البيانات، الصادرة عن هيئة الإحصاء السعودية، انخفاض أسعار 60 سلعة غذائية في المملكة خلال شهر نوفمبر الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، فيما ارتفعت أسعار 20 سلعة أخرى.

وكانت سلعة “أرز مزة هندي” هي أكثر السلع انخفاضا في الأسعار بنسبة 18% في نوفمبر الماضي، فيما كان “الثوم الصيني” هو أكثر السلع ارتفاعا بنسبة 38%.

وأظهرت البيانات ارتفاع أسعار 7 سلع غير غذائية خلال شهر نوفمبر الماضي، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، فيما انخفضت أسعار 8 سلع أخرى.

وارتفعت أسعار 6 خدمات في شهر نوفمبر الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، فيما انخفضت أسعار 5 خدمات فقط خلال نفس الفترة.

وعلى صعيد الأعلاف والحيوانات الحية، فقد انخفضت أسعارها جميعها، حيث تحتوي على 7 منتجات فقط.

أما عن السلع الإنشائية فقد تراجعت أسعارها جميعها، حيث تحتوي على 37 منتجا، وجاء منتج “مخلوط رمل وبحص” الأكثر انخفاضا بنسبة 18%.

يشار إلى أن هيئة الاحصاء تجمع متوسطات الأسعار بشكل يعكس الواقع الفعلي للتغير الدوري من عواصم المناطق الإدارية؛ حيث يتم تغطية 16 مدينة من مدن المملكة.

ويبلغ عدد السلع والخدمات التي اختارتها الهيئة كمرحلة أولى لبرنامج متوسطات الأسعار 161 سلعة، ويتم التحديد الشامل والدقيق لمواصفات تلك السلع من خلال العوامل السعرية الهامة، كالعلامة التجارية والوزن والنوع والحجم ومصدر السلعة، وأي صفات أخرى قد تؤثر على السعر.