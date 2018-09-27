انخفاض أسعار 69 سلعة .. واستقرار الحديد الوطني

الرياض ــ البلاد

اظهر التقرير الشهري لمتوسطات أسعار السلع والخدمات الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء امس “الأربعاء” تسجيل 87 سلعة وخدمة متداولة في السوق السعودية ارتفاعاً متباينا خلال شهر أغسطس الماضي مقابل انخفاض 69 سلعة وثبات 4 سلع اخرى.

ووقفاً للتقرير واصلت أسعار الأغنام الحية ارتفاعها خلال شهر أغسطس الماضي بنسبة بلغت 10% وجاءت أبرز الارتفاعات لأسعار الغنم “حري” والذي قفز 10% عند 1163.97 ريال للخروف مقابل 1057.76 ريال في شهر يوليو السابق.

وارتفعت أسعار الغنم النجدي 6.3% عند سعر 1225.4 ريال للخروف، أما النعيمي فارتفع بنسبة 6.3% عند سعر 1174.5 ريال للخروف.

كما رصد التقرير استقرار اسعار حديد التسليح في السوق المحلية بعد 4 أشهر من الارتفاع المتتالي، حيث سجل المتوسط العام لعدد 7 مقاسات سعر 2581 ريال للطن في شهر أغسطس الماضي مقابل 2580.4 ريال في شهر يوليو الماضي.

وعلى الرغم من استقرار أسعار حديد التسليح محليا خلال شهر أغسطس الماضي إلا ان المقارنة السنوية تظهر ارتفاع نسبته 19% لأسعار حديد التسليح حيث بلغ متوسط سعر الطن في أغسطس2017 نحو 2169 ريال أي أن هناك ارتفاع سنوي قيمته 412.4 ريال للطن في المتوسط.

وتظهر البيانات تطور أسعار حديد التسليح عالمياً اذ انخفض سعر حديد التسليح التركي بنهاية شهر أغسطس الماضي إلى مستوى 530 دولار للطن فوب مقابل نحو 600 دولار للطن في شهر مارس2018 أي انه خلال 4 أشهر سجل انخفاض نسبته 12%، إلا انه يظل مرتفعا 10% مقارنة بسعره قبل عام أي في أغسطس2017 والذي سجل فيه 480 دولار للطن فوب، وبالتالي فإن هناك تباين بين اتجاه الأسعار المحلية والعالمية، فعلى الرغم من الانخفاضات العالمية في الأشهر الممتدة من مارس وحتى أغسطس سجلت الأسعار المحلية ارتفاعات تدريجية.