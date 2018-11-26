انخفاض أسعار 73 سلعة وارتفاع 83 أخرى في أكتوبر

الرياض ــ البلاد

اظهر التقرير الشهري لمتوسطات أسعار السلع والخدمات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء والذي يرصد أسعار 160 سلعة وخدمة في اسواق المملكة عن تسجيل 73 سلعة وخدمة متداولة في السوق انخفاضات متباينة خلال شهر سبتمبر الماضي مقابل ارتفاع 83 سلعة وثبات 4 سلع أخرى.

ورصد التقرير استمرار انخفاض أسعار حديد التسليح في السوق المحلية للشهر الثالث على التوالي بعد 4 أشهر من الارتفاع المتتالي، حيث سجل المتوسط العام لعدد 7 مقاسات سعر 2532 ريال للطن انخفاضا من 2564 ريال للطن في شهر سبتمبر السابق بانخفاض 1%.

وعلى الرغم من انخفاض اسعار حديد التسليح محليا خلال شهر أكتوبر الماضي إلا ان المقارنة السنوية لاتزال تظهر ارتفاع نسبته 7% لأسعار حديد التسليح حيث بلغ متوسط سعر الطن في أكتوبر2017 نحو 2363 ريال أي أن هناك ارتفاع سنوي قيمته 172 ريال للطن في المتوسط.

وكانت أبرز الارتفاعات في أسعار الأرز والأسماك والدجاج والطماطم، فيما كانت أبرز التراجعات بأسعار الثوم، وتباينت أسعار اللحوم.

وشهدت أسعار الأرز زيادة في جميع الأنواع خلال أكتوبر الماضي بنسبة تصل لـ 13.2% للأرز المزة الهندي ليسجل سعره 69.5 ريال لوزن 10 كيلو جرامات. وارتفع سعر الأرز البسمتي الأبيض الهندي بنحو 5% لمستوى 84.09 ريال لوزن 10 كيلو جرامات.

وسجلت أسعار الدجاج ارتفاعا جماعيا، جاء في مقدمتها الدجاج المجمد المستورد والذي سجل ارتفع بنسبة 20.36% لسعر 12.44 ريال لوزن 900 جرام. وارتفع سعر الدجاج المجمد المحلي 10.7% خلال أكتوبر لمستوى 12.07 ريال، بالإضافة إلى زيادة سعر الدجاج الطازج المحلي 7.7% لمستوى 13.27 ريال. وبالنسبة لأسعار الأسماك، ارتفعت بمقدمة السمك الطازج الهامور الذي شهد ارتفاعا بما يعادل 2.5% ليصل إلى مستوى 44.86 ريال، وصعد الروبيان الطازج 2.4% لسعر 74.07 ريال، والسمك الطازج كنعد 2.2% ليسجل سعره 54.33 ريال خلال أكتوبر على أساس سنوي.

وارتفعت أسعار الطماطم المحلية بنسبة 4.6% لسعر 5.79 ريال للكيلو الواحد، وأيضا الطماطم المستوردة زاد سعرها بنحو 1.8% إلى 5.72 ريال.

وفي المقابل، هبطت أسعار الثوم الصيني 19.1% لمستوى 7.94 ريال للكيلو.

وعلى جانب آخر، تباينت أسعار اللحوم الحمراء وسط تراجع أسعار كلا من اللحوم البقري والجملي الطازجة بنسبة 0.98% و1.2% على التوالي لمستوى 37.36 ريال، و38.73 ريال على الترتيب.

فيما، ارتفعت أسعار اللحوم الضأن الطازجة بنسبة 1.2% ليصل سعر الكيلو الواحد منها إلى 47.59 ريال، بالإضافة إلى اللحم الضأن المبرد المستورد والمرتفع بنسبة 0.5% لمستوى 37.38 ريال.

وارتفع سعر زيت الزيتون المستورد 8% لمستوى 17.63 ريال لسعة 500 مللي، بالإضافة إلى كلا من الزيت النباتي للقلي بنحو 2.5% لسعة 1.8 لتر ليصل سعره إلى 15.16 ريال لسعة 1.8 لتر، وزيت الذرة للطهي بـ 0.45% لسعر 21.64 ريال لنفس السعة.

وخلال شهر سبتمبر 2018، شهدت أسعار 65 سلعة غذائية ارتفاعا على أساس سنوي، مقابل انخفاض أسعار 22 سلعة أخرى.