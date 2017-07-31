انخفاض البيع عبر النقاط إلى 18.1 مليار ريال

جدة ــ البلاد

اظهرت بيانات حديثة صادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” انخفاض قيمة المبيعات عبر نقاط البيع خلال شهر يونيو 2017 بنسبة 1 % لتصل قيمتها الإجمالية إلى حوالي 18.1 مليار ريال مقارنة بـ 18.2 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتراجعت المبيعات عبر نقاط البيع بنسبة 4 %، مسجلة بذلك اول انخفاض منذ بداية العام الجاري .

وكانت قيمة المبيعات عبر نقاط البيع قد حققت خلال شهر مايو الماضي اعلى مستوى لها، وفقا للبيانات المتوفرة من مؤسسة النقد.

وبحسب البيانات، تمت هذه المبيعات من خلال 61 مليون عملية، وعبر حوالي 299 ألف جهاز.

تجدر الإشارة ان العمليات عبر نقاط البيع تمثل ما ينفقه المستهلكون عبر بطاقات الصراف وبطاقات الائتمان في مراكز التسوق الكبيرة ومحلات التجزئة والصيدليات وغيرها.

وسجلت السحوبات النقدية من اجهزة الصرف الآلي خلال شهر يونيو الماضي تراجعا بنحو 11% لتصل إلى نحو 64.8 مليار ريال، مقارنة بشهر يونيو 2016.

وتمت هذه السحوبات النقدية من خلال نحو 18 الف جهاز صرف آلي للمصارف العاملة والشبكة السعودية، وعبر نحو 166 مليون عملية.