انخفاض الرقم القياسي لأسعار الجملة في المملكة بنسبة (0.7)%

شارك عبر واتساب

الرياض ــ واس

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) أمس الثلاثاء مؤشرها الشهري للرقم القياسي العام لأسعار الجملة في المملكة لشهر نوفمبر الماضي، حيث سجل المؤشر انخفاضاً بلغت نسبته 0.7% مقارنةً بالشهر السابق (أكتوبر 2016م)، حيث بلغ (160.7) في شهر نوفمبر مقابل (161.8) في الشهر السابق .

ويشمل المؤشر عشرة أقسام رئيسية: قسم المواد الغذائية والحيوانات الحية وقسم المشروبات والدخان وقسم المواد الأولية، باستثناء المحروقات، وقسم المحروقات المعدنية والمنتجات ذات الصلة، وقسم الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية، وقسم المواد الكيماوية والمنتجات ذات الصلة، وقسم السلع المصنعة المصنفة حسب المادة، وقسم الآلات ومعدات النقل، وقسم السلع المصنعة المتنوعة، وقسم السلع الأخرى.

وأرجع التقرير الصادر أمس انخفاض الرقم القياسي لأسعار الجملة لشهر نوفمبر إلى الانخفاض الذي شهدته سبعة من الأقسام الرئيسية المكونة للمؤشر: قسم السلع الأخرى (3.2%) وقسم المواد الغذائية والحيوانات الحية (1.8%) وقسم الآلات ومعدات النقل (0.8%) وقسم المواد الكيميائية والمنتجات ذات الصلة (0.4%) وقسم السلع المصنعة المتنوعة (0.3%) وقسم المشروبات والدخان (0.1%) وقسم المواد الأولية باستثناء المحروقات (0.1%)، في المقابل ارتفع قسمان رئيسيان: قسم السلع المصنعة المصنفة حسب المادة (0.2%)، وقسم الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية (0.1 %) ، بينما ثبت قسم المحروقات المعدنية والمنتجات ذات الصلة، ولم يطرأ عليه أي تغير.